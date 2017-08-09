Manas Heykeli açıldı

Sütlüce Parkı'na yapılan Manas Heykeli'ni Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov, "Bu etkinlik iki halkın yakınlaşmasını güçlendirecek ve tarihe yazılacaktır" sözleriyle açtı. Açılışa Turizm Bakanı Kurtulmuş ve İBB Başkanı Topbaş da katıldı.

Ceenbekov, Sütlüce Parkı’ndaki Manas Heykeli’nin açılışındaki konuşmasında, iki halkın dostluğunu pekiştiren Manas Heykeli'nin İstanbul'da yapılmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren Kırgızistan'a yardımını esirgemediğini belirten Ceenbekov, "Kırgızistan genç bir devlet, bağımsız olduğunda ilk önce Türkiye destek oldu. O zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kırgızistan'a gelerek halka hitap etmesi ve 'Sizi destekleyeceğiz' demesi Kırgız halkının hafızasındadır. İstikrarlı ekonomisi olan Türkiye, bizden yardımlarını esirgemedi. Biz bunu hiçbir zaman unutmayız." diye konuştu.

Ceenbekov, iki ülke arasında kültür bağları olduğunu dile getirerek, İznik'te Kırgızlar için bir heykel dikildiğini, Elazığ'da Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un bir heykelinin bulunduğunu söyledi.

Yarım milyon mısradan oluşan Manas Destanı'na değer biçilemediğini vurgulayan Ceenbekov, "Manas Destanı bizim tarihimiz, kaderimiz. Manas gibi kahramanlarımız Kırgız halkını bugüne kadar korudu ve onların ruhuyla bugüne kadar geldik. İstanbul'da yapılan Manas Heykeli tüm Türk dünyasının kardeşliğinin sembolü olacak. Bu etkinlik iki halkın yakınlaşmasını güçlendirecek ve tarihe yazılacaktır." dedi.

Ceenbekov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, "Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmemizde buna şahit olduk. Türk kardeşlerimiz bizi çok sıcak karşıladı. Bundan sonra ilişkilerimiz daha da pekişecek, güçlenecek." ifadelerini kullandı.

"İKİ HALKIN KARDEŞLİĞİNİ PEKİŞTİRECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da birbirinden binlerce kilometre uzakta olan aynı milletin, iki farklı devletin insanlarının tören dolayısıyla bir araya gelmesinden memnuniyetini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geçmişimizi hatırlayarak ortak bir geleceği nasıl inşa edeceğimize dair fikirlerimizi canlı bir şekilde bir kere daha bir araya getiriyoruz. Aramızda çok uzun mesafeler var ama buna rağmen kalplerimizin, zihinlerimizin birbirine çok yakın olduğunu ifade etmeye gerek bile yok. Esasında 10 yıllar boyunca aramıza bu mesafelerden başka görünmeyen duvarlar girdi, görünmeyen mesafeler oluştu. Bu mesafeler dolayısıyla, Türkiye'nin ve Kırgızistan'n halkları birbirine yabancı halklar gibi birbirinden uzaklaştı. Aramıza giren bu görünmez duvarları kaldırıyoruz ve inşallah bütün duvarları da kaldırarak daha ciddi bir şekilde kenetleneceğiz, ortak hedeflere doğru yürüyeceğiz."

Ankara'da Kırgızistan heyetleriyle görüşmelerde iki ülke arasında fikir birliği, ortak hedefler, çıkar birliği olduğunu gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, bundan sonra daha canlı bir çalışma ortamının içine gireceklerini belirtti.

Kurtulmuş, Kırgızistan ile ekonomi, turizm, ticaret, eğitim, spor alanında girişimlerin artacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İki halkın kardeşliğini pekiştireceğiz. Manas Bey sadece Kırgızların değil Türklerin büyük atalarından birisidir. Sadece savaş meydanlarının destanlarını yazan, yazdıran önemli bir şahsiyetin olmasının ötesinde büyük bir yol gösterici, rehber olarak milletine yol göstermiştir. Manas Destanı da şu an dünya dilleri içinde yaşayan en önemli destanların başında gelir. Bütün Türk halklarına büyük bir maneviyat ve güç veren bir destandır. Tarih, medeniyet, kültür başkenti olan İstanbul'da Manas heykelinin yapılmış olması da fevkalade değerli ve anlamlıdır. İstanbul halkı bu heykeli gördükçe Kırgız halkıyla olan dostluğu, kardeşliği hatırlayacak, Türk boyları, soyları arasındaki dostluğu, kardeşliği, iş birliğini hatırlayacak. Buradaki heykel kuru bir heykel olmaktan öte, çok anlamlı bir birlikteliği, beraberliği oluşturacak."

"BİŞKEK'TE FATİH SULTAN MEHMET HEYKELİ YAPALIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Manas heykelinin İstanbul'a yapılmış olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Haliç'i bir kültür vadisi olarak gördüklerini, Karaköy'den başlayarak Haliç'in bittiği yere kadar, deniz üzerinden, sahile 10 metre genişliğinde ahşap yürüme yolunu yaptıklarını söyledi.

Heykeli yaptıran iş adamı Sarlıkbek Uulu da "Gurur duyacağımız bir heykel oldu. Tarihimizi bilmezsek geleceğimizi göremeyiz. Ortak değerlerimizi bildiğimiz ölçüde dostluğumuz, kardeşliğimizi pekişecektir. Aynı ölçüde böyle şahane bir Fatih Sultan Mehmet heykelini de Bişkek'te yapalım. Ortak değerlerimizi bilmediğimiz ölçüde bizim aramızdaki ilişkiler bozulacaktır, ortak değerlerimize saygılı olmalı ve onları tanımalıyız." diye konuştu.

Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kırgızistan'dan gelen konuk bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Kırgız sanatçılar Manas Destan'ından parçalar seslendirdi.