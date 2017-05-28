Manchester bombacısının saldırı gecesine ait fotoğrafı yayınlandı

Manchester'da 22 kişinin ölümüne yol açan ve IŞİD'in üstlendiği konser saldırısını düzenleyen Abedi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İngiltere polisi, Manchester'da Ariana Grande konserini hedef alan ve çoğu çocuk 22 kişinin ölümüne yol açan Salman Abedi'nin, IŞİD'in üstlendiği saldırının gecesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Yetkililer ayrıca saldırıda kullanılan patlayıcının 'nihai bir araya getirilme yeri' olduğuna inanılan bir apartman dairesi tespit ettiklerini açıkladı.

Söz konusu fotoğrafta Abedi'nin kot pantolon, siyah mont ve spor ayakkabı giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası olduğu görülüyor.

Polis açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

"Salman Abedi'nin saldırı gecesi güvenlik kameralarınca çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıyoruz. Soruşturma ilerledikçe Abedi hakkında daha detaylı bir profil oluşmaya başladı. İngiltere'ye döndüğü 18 Mayıs'tan saldırı gününe kadarki hareketleriyle ilgili bir şeyler bilenlerin, bu bildiklerini bize aktarmalarını bekliyoruz.

Abedi'nin gittiği son yerlerden birinin, kent merkezindeki bir apartman dairesi olduğunu ve konserin düzenlendiği Manchester Arena'ya oradan geçtiğini biliyoruz. Söz konusu dairenin, patlayıcının yapıldığı nihai mekan olduğuna inanıyoruz.

Hala araştırılan 14 yer ve gözaltında tutulan 13 kişi bulunuyor.