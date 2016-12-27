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Manisa Belediye Başkanı'nı çileden çıkaran görüntü

Manisa Belediye Başkanı'nı çileden çıkaran görüntü 1
Manisa’da yaklaşık bir aydır özel bir internet erişim firması tarafından bütün şehre döşenmeye başlanan fiber kablolar nedeniyle kazılan cadde ve sokaklar vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir mahalle ziyaretinde cadde ve sokakların halini gören Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve firma çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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