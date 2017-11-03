Manisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında flaş gelişme

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında yemek şirketinin genel müdürü ile 2 üst düzey yetkilisi serbest bırakıldı.Böylece soruşturmada askerlerin zehirlenmesinden sorumlu tutulan şirketin üst düzey yöneticileri arasında tutuklu kimse kalmadı.

Manisa'da geçen yıl mayıs ve haziran aylarında bir askerin ölümüne, binlercesinin de hastanelik olmasına neden olan zehirlenme olayıyla ilgili tutuklu olan Rota yemek şirketinin genel müdürü ile 2 üst düzey yetkilisi serbest bırakıldı. Soruşturmada askerlerin zehirlenmesinden sorumlu tutulan şirketin üst düzey yöneticileri arasında tutuklu kimse kalmadı.

Manisa’da binlerce askerin zehirlenmesiyle gündeme gelen Rota yemek şirketinin tutuklanan yöneticileri serbest bırakıldı. Haberi, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından duyurdu. Biçer, "Manisa'da 1 askerin ölümü, binlercesinin zehirlenmesinden sorumlu Rota'nın tutuklu genel müdürü Ahmet Türkmen sessiz sedasız tahliye edildi. Rota'nın baş gıda mühendisi Veysel Ahmet Gürcün ve satın alma sorumlusu da salıverildi. Böylece ROTA'dan üst düzeyde tutuklu kimse kalmadı" diye yazdı.

Askerlerin neden zehirlendiği belli oldu

23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı. 16 Haziran cuma günü Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, ardından hepsi taburcu edilmişti.

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya giderek, zehirlenen askerleri ziyaret etmiş ve incelemede bulunmuştu. Salmonella bakterisi nedeniyle yaşandığı belirlenen zehirlenme olaylarının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Rota yemekşirketinin sözleşmesini iptal etmişti.

Zehirlenme vakalarının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 21 yetkilisi gözaltına alınan Rota yemek şirketinin baş gıda mühendisi Veysel Ahmet Gürcün ve şirketin satın alma sorumlusu tutuklanmıştı.