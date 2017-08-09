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Manisa'da deprem

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Manisa'da deprem
Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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