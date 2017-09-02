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Manisa'da hasta dana paniği

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Manisa'da hasta dana paniği
Manisa'da kesilen bir dananın veremli olduğu ortaya çıktı. Polis de kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

Habertürk gazetesinden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa’da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban adlı vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu.

Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

POLİS BIÇAKLARI TOPLADI

Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

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