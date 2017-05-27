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Manisa'da korkutan deprem

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Manisa'da korkutan deprem
AFAD: Manisa Saruhanlı'da 18.53'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği gelen bilgiler arasında.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 18.53'te merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin 28,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. 

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