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Manisa'da korkutan deprem

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Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 11.56'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

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