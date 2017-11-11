Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan depremEylem hazırlığındaki IŞİD'çiler İstanbul'da yakalandıElon Musk hamama gitti, verdiği bahşiş herkesi şaşırttıPutin ve Trump'tan sürpriz görüşmeAKP ve CHP Leyla Zana konusunda anlaştıDolar ne kadar oldu?Migros dev marketi almak için harekete geçtiTürkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiMetrobüs hattında gecikmeŞile'de batan gemide korkunç detay!
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.