Bugünkü YENİÇAĞ »

Manisalıların kabadayı 'Kaynana'sı

»
Manisalıların kabadayı 'Kaynana'sı
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında 'Kaynana' adlı orta oyunu Manisalılar için sahnelendi.

Aynı zamanda oyunun prömiyerinin de yapıldığı gecede vatandaşlar Şehir Tiyatrosunu hıncahınç doldurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yazıp yönettiği 60 dakikalık oyun, Manisalılara eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşattı. Kızını vermek istemeyen sert, kabadayı bir kaynana ile onu ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerinin hikayesinin anlatıldığı oyunda, kız istemenin ortaya çıkardığı komik durumlar da ele alınıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, oyunla Ramazan Ayı içerisinde Manisa'nın 15 ilçesinde saat 22:00'da izleyicilerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyorİTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu dijital ortama aktarılıyorManisalıların kabadayı 'Kaynana'sıManisalıların kabadayı 'Kaynana'sıYazarlığa ilk adımı attılarYazarlığa ilk adımı attılar13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildi13. Doğançay Müzesi Ödülleri verildiSevgiyi En İyi Anlatan Kareler SeçildiSevgiyi En İyi Anlatan Kareler SeçildiMinik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtıMinik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtıMüzeyi isimleriyle keşfettilerMüzeyi isimleriyle keşfettiler'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları' sergilendi'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları' sergilendiÖzpolat Son Yolculuğuna UğurlandıÖzpolat Son Yolculuğuna UğurlandıTürk caz sanatçıları Kosovalıları büyülediTürk caz sanatçıları Kosovalıları büyüledi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti