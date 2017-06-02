Manisalıların kabadayı 'Kaynana'sı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında 'Kaynana' adlı orta oyunu Manisalılar için sahnelendi.

Aynı zamanda oyunun prömiyerinin de yapıldığı gecede vatandaşlar Şehir Tiyatrosunu hıncahınç doldurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yazıp yönettiği 60 dakikalık oyun, Manisalılara eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşattı. Kızını vermek istemeyen sert, kabadayı bir kaynana ile onu ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerinin hikayesinin anlatıldığı oyunda, kız istemenin ortaya çıkardığı komik durumlar da ele alınıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, oyunla Ramazan Ayı içerisinde Manisa'nın 15 ilçesinde saat 22:00'da izleyicilerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.