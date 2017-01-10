Mansur Yavaş aday olacak mı?

Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, tekrar aday olacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uzun yıllar MHP'de görev yapan ve en son CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ancak seçimleri az farkla kaybeden Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yapılan haberlerde, Mansur Yavaş'ın MHP'de siyasete geri döneceği edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

MHP'ye geri döneceği iddialarına ilişkin bir açıklamada bulunan Mansur Yavaş, "Yok böyle bir şey dedim. İnatla aday yapmak istiyorlar.... Sağolun eksik olsun" ifadelerini kullandı.

AK TROLLERE İMALI MESAJ

Yavaş, çıkan haberlerin ardından kendisini taciz eden AK trollere de göndermede bulundu. Konuyla ilgili "Troller kolları sıvayalım deyince yanlış anlamış saydırıyorlar.." paylaşımında bulunan Mansur Yavaş, "abdest alalım diyecektim" ifadelerini kullandı.