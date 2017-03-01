Mansur Yavaş meydanlara iniyor!

Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, referandumda neden 'hayır' diyeceğini vatandaşa anlatmak için meydanlara ineceğini açıkladı. Yavaş ayrıca, MHP'nin neden 'evet' dediğinin izahının olmadığını savundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu için 'Hayır gardaşım Hayır' sloganıyla çalışma başlattığını açıklayan Yavaş, hedefinin kararsınız kitle olduğunu ifade etti.

HEDEFİ KARARSIZ KİTLE

Her görüşten insanın takipçileri arasında bulunduğunu kaydeden Mansur Yavaş şunları söyledi: “Daha çok kararsız kitle üzerinde etkili olmayı amaçlıyorum. Partiler kutuplaştığı için ben daha çok siyasallaşmamış, sivil toplum örgütü gibi halka ulaşmaya çalışıyorum. İnsanları ikna edici davranıyorum. Bazıları tereddütlerini anlatıyor, ben de onların sorularını cevaplandırıyorum”

MHP'NİN ‘EVET”İNİN İZAHI YOK

“Referandumda MHP'nin ‘evet” demesinin izahı yok. Zaten niçin ‘evet' denilmesi gerektiğini partinin tabanına da Tabana da izah edemiyorlar. MHP seçmeni, Ankara seçimlerinde belediye meclisinde yüzde 18 oy vermişken, belediye başkanlığı seçiminde yüzde 7'e indirdi. Hatta bu oyun yüzde 4'ü de AKP'den MHP'ye giden oydu. Dolayısıyla MHP Genel Merkezi akla, mantığa uymayan bir karar aldığında taban buna uymuyor. Ankara seçimi bunun en güzel örneğidir. Üstelik Ankara'daki 5 MHP'liden 4'ü, CHP'den aday olduğumda bana oy vermişti. Referandumda da MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun mantığıyla hareket edip, kendi kararı doğrultusunda oy kullanacağına inanıyorum.”

‘HAYIR' OYLARI ÖNDE

“Kararsızlar ve MHP kitlesinin önemli bir bölümünün referandumda ‘hayır' oyu kullanacağına inanıyorum. Bu konuda hiç tereddüt yok. Halk, görmediği meçhule oy vermez. İnsanlar meçhule oy vermek istemiyor. Şu anda insanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeye muktedir olduğunu düşünüyor. Tayyip bey seçilse bile ondan sonrasının karanlık olduğunu düşünüyorlar.

AKP'li olup Tayyip beyi çok seven seçmenlerin de, ‘hayır' vermesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kuvvetler ayrılığını yok eden bu değişiklik kabul edilirse, önümüzdeki yıllarda batı dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtma ihtimali son derece güçlü bir durum. Bu da hem Tayyip bey hem de ülkemiz için kötü bir durum.”