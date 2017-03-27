Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, video yayınlayarak referandumda neden 'hayır' diyeceğini anlattı. Yavaş'ın yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
27 Mart 2017 Pazartesi 11:51
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ülkü Ocakları Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
"Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!
Sinan Oğan'a taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı
Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırı
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
"Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!
Sinan Oğan'a taşlı sopalı saldırı! 2 polis yaralandı
Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Rusya'da halk sokaklara döküldü!
İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 26 03 2017
ÇOK OKUNANLAR
AKP intihar eylemi yapıyor!
MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa
Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
Yazarların üstadından bir zamanlar İstanbul
Parti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortak
Bakan Çelik'in başından dolarlar yağdı!
AKP’li başkan, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!
Bankacılıkta kuş, civciv ve yumurta dönemi
Günün Ulusal Gazete Manşetleri
Kulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verin
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
AKP intihar eylemi yapıyor!
MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa
Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
Yazarların üstadından bir zamanlar İstanbul
Parti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortak
Bakan Çelik'in başından dolarlar yağdı!
AKP’li başkan, 9 yakınını belediyeye müdür yaptı!
Bankacılıkta kuş, civciv ve yumurta dönemi
Günün Ulusal Gazete Manşetleri
Kulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verin
Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü var...
Avrupa Birliği ile yeni bir kriz daha!
Merkel'in yüzü gülüyor!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.