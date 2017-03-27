Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor

Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, video yayınlayarak referandumda neden 'hayır' diyeceğini anlattı. Yavaş'ın yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.