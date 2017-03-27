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Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor

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Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, video yayınlayarak referandumda neden 'hayır' diyeceğini anlattı. Yavaş'ın yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Uzun yıllar MHP'de görev yapan ve en son CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş, Twitter hesabından referandum kararıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yayınladığı videoda referandumda neden 'hayır' dediğini anlatan Yavaş, "Hatta ‘yargıda seçim olmaz, bu gerçekten yargıyı daha fazla siyasallaştırır’ dendiği zaman, ‘objektif yargı ortaya çıkmaz’ dendiği zaman bunu söyleyenlerin hepsini darbeci olarak nitelendirdiniz.

2010 REFERANDUMU 15 TEMMUZ'U GETİRDİ

Ama gördük ki 2010 referandumunun sonu ülkemizi 15 Temmuz sürecine sürükledi. Bu reformun da reform olmadığını, hata olduğunu, kuvvetler ayrılığını değil kuvvetler birliği sonucunu ortaya çıkaracağını iddia ediyor ve söylüyorum. ‘Aldandık’ dediniz ama her aldanmanızda ülkemiz çok ağır bedeller ödedi. Bu nedenle bir daha aldanmanıza izin vermek istiyoruz ve ‘hayır gardaşım hayır’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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