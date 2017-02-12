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Mansur Yavaş'tan manidar paylaşım

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Mansur Yavaş'tan manidar paylaşım
Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, 'hayırcı'lara yapılan baskılara sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Uzun yıllar MHP'de görev yapan ve en son CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş, Twitter hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklaması üzerine Kanal D'den kovulan spiker İrfan Demirci, toplantısı sabote edilmeye çalışılan MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener ve Türk Büro-Sen Genelbaşkanı Fahrettin Yokuş'un silahlı saldırıya uğraması olaylarına dikkat çeken Yavaş, "HAYIR diyen; Politikacı konuşturulmuyor, Gazeteciler kovuluyor, Sendikacılar kurşunlanıyor, Halk Hain ilan ediliyor. Tam DEMOKRASİ(!) Geliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

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