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Mansur Yavaş'tan referandum paylaşımı

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Mansur Yavaş'tan referandum paylaşımı
Bir dönem MHP Genel Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Uzun yıllar MHP'de görev yapan ve en son CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş, Twitter hesabından manidar bir soru sordu.

Referandumda 'hayır' diyeceğini daha önce açıklayan Yavaş'ın paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sizce 1 kişiye verilmesi planlanan bu yetkiler Ekmelettin bey Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı veya bir başkası, ona da verilir miydi?”

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