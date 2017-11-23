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"Mantar gibi üniversiteler türüyor..."

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"Mantar gibi üniversiteler türüyor..."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenleri ekonomik ve özlük sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenleri ekonomik ve özlük sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

İnsanın insan olmasında öğretmenlik kadar doğrudan etkili başka bir meslek olmadığına dikkati çeken Destici, mesajında şunları kaydetti: 

"Vazife başındaki 900 bin küsur öğretmenimizin yanı sıra 430 bin atama bekleyen öğretmene sahibiz. Hükümet bir an evvel hem atama bekleyen öğretmenlerimizin atamalarını yapmalı hem de eğitimde kaliteyi düşüren mantar gibi türeyen üniversiteler sorununun olumsuzluklarını ortadan kaldıracak çözümler üretmelidir. Malumunuz, ülke olarak geleceğimizin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Geleceğin kurucusu öğretmenlerimize hak ettiği standartlara kavuşturmalıdır. Unutmayalım ki toplumların medeniyet seviyesi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğrencilerin kendilerine rol model aldığı öğretmenlerimizin en başta bu ekonomik ve özlük sorunları çözülmelidir."

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