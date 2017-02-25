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Mardin-Diyarbakır karayolunda patlama

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Mardin-Diyarbakır karayolunda patlama
Mardin-Diyarbakır karayolunda sabah saatlerinde askeri aracın geçişi sonrası patlama meydana geldi. Patlamada yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenilirken, yolda hasar oluştu.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Eroğlu Köyü mevkiinde daha önce PKK'lı teröristlerce yol kenarına döşenmiş bir patlayıcı, bugün saat 10.30 sıralarında, askeri bir aracın geçişinden hemen sonra patlatıldı.

Meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, karayolu üzerinde hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Mardin-Diyarbakır karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı.

Daha sonra bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın olduğu noktadan metal parçaları ve toprak numuneleri aldı. Olay yeri incelemesinin ardından başlatılan yol onarım çalışmalarının ise halen devam ettiği öğrenildi.

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