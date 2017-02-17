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Mardin'de çatışma, yararlılar var

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Mardin'de çatışma, yararlılar var
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler bölgede bulunan güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis ve bir köy korucusu yaralandı.

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