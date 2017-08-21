Haziran ayında kapanma kararı alan Markafoni, yeniden faaliyete geçiyor.

Markafoni’den yapılan açıklamaya göre, firma yarın yenilikçi biçimde satışa başlayacak. E-satışla dünya moda devlerini tüketiciye sunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kapanmak üzere olan şirkete 15 milyon dolarla satın almıştı. Mahiroğu, “Hiç bir marka kolay yaratılmaz. Emek, yaratıcılık ve elbette önemlidir” diyerek çıktığı yolculukta şimdi de 15 milyon dolarlık Markafoni yatırımıyla Türkiye’de satışa başlayacaklarını söyledi.

Mahiroğlu ilkelerini açıklarken “Hepimiz bu toprakların insanıyız, başka bir ülkede ne başarı elde ederseniz edin, insanınıza, memleketinize güvenerek katkı yapmadığınız sürece kendinizi eksik hissedersiniz” diyor.