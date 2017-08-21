Bugünkü YENİÇAĞ »

Markafoni yeniden faaliyete geçiyor

»
Markafoni yeniden faaliyete geçiyor
Haziran ayında kapanma kararı alan Markafoni, yeniden faaliyete geçiyor.

Markafoni’den yapılan açıklamaya göre, firma yarın yenilikçi biçimde satışa başlayacak. E-satışla dünya moda devlerini tüketiciye sunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kapanmak üzere olan şirkete 15 milyon dolarla satın almıştı. Mahiroğu, “Hiç bir marka kolay yaratılmaz. Emek, yaratıcılık ve elbette önemlidir” diyerek çıktığı yolculukta şimdi de 15 milyon dolarlık Markafoni yatırımıyla Türkiye’de satışa başlayacaklarını söyledi.  
Mahiroğlu ilkelerini açıklarken “Hepimiz bu toprakların insanıyız, başka bir ülkede ne başarı elde ederseniz edin, insanınıza, memleketinize güvenerek katkı yapmadığınız sürece kendinizi eksik hissedersiniz” diyor.  

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Markafoni yeniden faaliyete geçiyorMarkafoni yeniden faaliyete geçiyorMısır tarlasına düştüMısır tarlasına düştüEmniyet'te 'Kangal' dönemiEmniyet'te 'Kangal' dönemiDolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Jandarma eğitim alanında yangınJandarma eğitim alanında yangınMeteoroloji İstanbul için saat verdiMeteoroloji İstanbul için saat verdiABD'den flaş Rusya kararıABD'den flaş Rusya kararıFransa'da araç kalabalığın arasına daldıFransa'da araç kalabalığın arasına daldıTürk hacıların otelinde yangın çıktıTürk hacıların otelinde yangın çıktıAntalya'da tur otobüsü devrildiAntalya'da tur otobüsü devrildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti