Market devi Real'den iflas kararı

Alman perakende devi Metro Group’un 3 yıl önce Kayserili Beğendik’e sattığı Real Hipermarketler Zinciri için iflas kararı verildi.

Kayserili Beğendik Ailesi, 12 mağazası bulunan Real’i satın aldıktan 2 yıl kadar sonra mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ. ve Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. için iflas erteme talep edilmişti. Mahkeme başvurunun yapıldığı gün 3 şirket hakkında tedbir kararı verdi ve kayyum ataması yaptı.

ŞİRKET AVUKATI: KURTARAMAYIZ



Üç şirket ile ilgili dava süreci devam ederken geçen 18 Temmuz’da mahkeme dikkat çeken bir dilekçe verildi. Beğendik adına verilen dilekçede Real Hipermarketler’in (Yeni unvanı ALVİ Marketler Zinciri A.Ş) diğer iki şirketten ayrıldığı bu şirket için iflas kararı verilmesi istendi. 27 Temmuz’daki duruşmada şirket avukatı taleplerini yineledi. Dava duruşmasında, Real’in borca bataklıktan kurtarılmasının imkansız olduğu savunuldu. Şirket avukatı Real için iflas kararı verilmesini talep etti. Mahkeme talebi yerinde bularak şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte yeni adı ALVİ olan marketler de Ağustos ayı başı itibari ile kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre 46 mağazası bulunan Beğendik Mağaza İşletmeleri ile Beğendik Yiyecek İçecek şirketine ilişkin iflas erteleme süreci ise devam ediyor.

İKİNCİ İSTANBUL GİRİŞİYDİ



Alman Metro Group bünyesinde 20 yıl önce mağazaları açılan Real 3 yıl önce el değiştirmişti. Kayserili Beğendik ise 1993 yılında Ankara Kocatepe'deki mağazasını açarak sektöre adım atmıştı. Beğendik’in 6 ilde toplam 24 mağazası bulunuyor. Beğendik’in geçen yılın başında ise 46 mağazası bulunuyordu.

ÇALIŞANLAR ORTADA KALDI



Real (ALVİ Marketler Zinciri) için verilen iflas kararı sonrası bin 200 kadar çalışan da ortada kaldı. Real’in Kartal mağazasında 17 yıl çalıştığını anlatan Ayşe Atbaş “Bir kuruş bile tazminatımı alamadım. Daha önce kapanan mağazalarımız oldu. Onlardan bir kısım taksitlerini alanlar oldu ama hala alacakları var. En yeni çalışan personel bile 3 yıllıktı. Temmuz ayı başında şirketin yönetim kurulu üyesi İbrahim Bahçecioğlu ile görüştük. O da bize, ‘Paralarınızı vermeye çalıştık, daha sonra vereceğiz veya icraya verebilirsiniz’ diyerek bizi bir süre daha oyaladı. 27 Temmuz’da da iflas kararı çıktı. Şu anda bütün işçiler mağdur durumdalar. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu var. Kirada oturan arkadaşlar var. İş arıyorsun bulamıyorsun; iş yok. İnsanlar işsizlik maaşıyla nasıl yaşasınlar? Yeni ev almış kredi borcu olan insanlar var. Bizi insan yerine koyup cevap dahi vermiyorlar. Biz fazlasını istemiyoruz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Nasıl ki yıllarımızı bu şirkete verdiysek emeğimiz olan parayı istiyoruz” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

‘HİLELİ İFLAS’ İDDİASI GÜNDEMDE

Bir kısım çalışanın avukatlığını üstenen Emre Koşar, Real’in iflası ile ilgili soru işaretleri olduğunu aktardı. Av. Koşar, şirketin içinin boşaltıldığı yönünde bilgilerinin olduğunu, sorumlular hakkında ‘hileli iflas’ iddiası ile bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.