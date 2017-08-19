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Marmara Üniversitesi arazisine otel, AVM ve rezidans inşa edilecek

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Marmara Üniversitesi arazisine otel, AVM ve rezidans inşa edilecek
Üniversite kurulması planlanan arazi, ‘konut ve ticaret’ alanı ilan edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve “İstanbul'un Anayasası” olarak bilinen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda dikkat çekici bir değişikliğe imza attı. Marmara Üniversitesi'nin Küçükçekmece'deki arazisiyle ilgili değişiklik 17 Ağustos günü askıya çıkarıldı. Buna göre; Çevre Düzeni Planı'nda üniversite alanı olarak belirlenen Küçükçekmece Halkalı'daki yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazinin imar durumu “konut+ticaret” olarak değiştirildi.

ÖNCE TOKİ'YE VERİLDİ

Söz konusu arazi daha önce dağınık durumdaki kampüsleri bir araya toparlamak üzere Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilmişti. Ancak TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi arasında 11.04.2016 tarihinde imzalanan protokol ile üniversite alanı TOKİ'nin tasarrufuna geçti. Marmara Üniversitesi'ne de Maltepe'de bulunan Orgeneral Kenan Evren Kışlası'nın arazisi tahsis edildi. Çevre Bakanlığı da “Üniversitenin eğitim tesis binalarının yapımına kaynak sağlamak” amacıyla arsa üretim alanı ilan edilen dev arazinin imar durumunu değiştirdi.

YÜZDE 70 KONUT ALANI OLDU

Plan değişikliği ile toplam 996 bin 113 metrekare yüzölçümlü planlama alanının ortalama yapı yoğunluğu 1.44 emsal olarak belirlendi. Üniversite arazisinde yapılan plan değişikliği ile konut, rezidans, iş merkezi, AVM, otel, motel, banka ve finans kurumları yükselecek. Alana 3 de cami yapılacak. Toplam inşaat alanının yüzde 30'u ticaret, yüzde 70'i konut alanı olacak. Plan değişikliği itirazlar için 15 Eylül'e kadar askıda kalacak.

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