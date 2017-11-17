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Marmara Üniversitesi’nde FETÖ operasyonu

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Marmara Üniversitesi’nde FETÖ operasyonu
Marmara Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 42 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle Marmara Üniversitesi'nin eski ve yeni 42 çalışanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. 

Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi'nde halen görev yapan 24 personelin de aralarında bulunduğu akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 kişinin FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibatı veya iltisakı olduğu belirlendi.

Bank Asya'daki hesabını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine artırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul sulh ceza hakimliğince gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon sonucu 22 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, halen görev yapan 24 şüphelinin üniversitedeki odalarında arama ve el koyma işlemi sürüyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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