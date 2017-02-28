Marmaray seferleri durdu, kriz çıktı!

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray ve Metrobüse yöneldi. Marmaray istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Güvenlik görevlisi, vatandaşlara yoğunluk nedeniyle seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir.” denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)’nun resmi internet sitesinden de, “Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir.” açıklaması yapılmıştı.

İPTAL OLAN SEFERLER

İSTANBUL Deniz Otobüsleri de, hava muhalefeti nedeniyle, tüm İç Hat Deniz Otobüsü seferleri ile bazı Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir.” denilirken Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen sefeler şöyle sıralandı:

28-02-2017 15:45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

28-02-2017 15:45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

28-02-2017 17:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

28-02-2017 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

28-02-2017 17:45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

28-02-2017 17:45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

28-02-2017 18:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

28-02-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

28-02-2017 18:30 Bandirma-Yenikapı Hızlı Feribot

01-03-2017 07:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot