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Marmaris'te deprem

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Marmaris'te deprem
Akdeniz'de bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmaris olarak duyurduğu depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 5.0 olduğunu bildirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin 60 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 19.48’de oldu.

Deprem, yerin 61.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

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