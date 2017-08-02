Marmaris'te tekne faciası

11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı. 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kurtarılırken, tekne kaptanı Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in aktardığı bilgilere göre, Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında 20 metre uzunluğundaki Anemon isimli teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi. Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Tekne kaptanı Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşılırken 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "Bir aileye ait teknenin rıhtımdan erzak aldıktan sonra açılır açılmaz birden alabora olduğu bilgisi geldi. Babayla bir çocuk kurtarılmış, anneyle 2 çocuğunun boğulduğu söyleniyor. Onların çıkarılması için dalgıç beklendiği belirtildi. " dedi.