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Mars'a kurulacak şehrin tarihi verdiler

Mars'a kurulacak şehrin tarihi verdiler 1
Gezegenimizin dışında bir medeniyet kurmak için ilk adım atıldı
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Yeni Çağ Gazetesi
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