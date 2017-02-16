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Mars'a kurulacak şehrin tarihi verdiler
Gezegenimizin dışında bir medeniyet kurmak için ilk adım atıldı
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BİR DE BUNLAR VAR
14 ŞUBAT 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 01 2017
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 01 2017
Ilgaz Tüneli açıldı
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