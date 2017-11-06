Masal kitabında kan donduran ifadeler

İlkokul öğrencileri için hazırlanan "Kahkaha Gülleri" adlı kitapta geçen skandal ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Kahkaha Gülleri" adında ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadeler okuyanları şoke etti.



Sosyal medyada tepki çeken kitaptan paylaşılan bir sayfada, başı kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesinin ardından bu görüntüyü gören kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Kitapta "Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin" ve "Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm" gibi ifadeler yer alıyor.

İçerisinde çocuklar için korkunç ifadelerin geçtiği kitabın tükenmiş olması ise bir başka tartışma konusu yarattı.