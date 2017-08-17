Sevgili okuyucum; bilge insan Sayın Arzu Kök'ün, Matematik ve Cihat konulu yazısının bir bölümünü sizlere sunmak istiyorum.

Şöyle diyor Sayın Kök;

"Hayatın her aşamasında vardır matematik. Girişimcinin işletmesi için yaptığı planlarda, borsa analistlerinin karmaşık algoritmalarında ve hatta aşkta!

Bilginin işlenmesi, anlamlandırılması ancak matematik ile mümkündür. Hayatın büyük bir kısmı matematiktir. Çünkü hayat da tıpkı matematik gibi kendini tekrar eden etmenlerle doludur. Hava tahminlerinden, borsadaki dalgalanmalara, gezegenlerin hareketlerine, şehirlerin hatta devletlerin planlamasına ve büyümesine kadar matematik günlük hayatımızda kullandığımız vazgeçilmez bir araçtır.

(...) Millî Eğitim müfredatı açıklandığında cihat kavramının müfredat kapsamı içerisine alınma konusuna karşı, TBMM Millî Eğitim Komisyonunun AKP'li üyesi Ahmet Hamdi Çamlı "Cihat bilmeyen bir çocuğa matematik öğretmenin faydası yok" demişti.

Bilim adamlarınca mutlaka yıllar boyu değerlendirilecek, gerçekten bir tuhaf sözdür bu!

(...) Cihat sözcüğü Arapça 'mücadele' kökünden gelir. Ceht, 'gayret etme', 'bütün gücünü kullanma'... Keşke İslam'da da -anlamsız savaş olarak değil de- böylesi masum anlamlarda kullanılsaydı.

(...) 2014'te İngiltere'de, matematik öğreniminde başarısız gençlerin ülke ekonomisine yılda 20.2 milyar sterlin (24.4 milyar Euro) zarar verdiği hesaplandı. Bu miktar İngiltere GSYH'nin yüzde 1.3'üne karşılık gelmektedir. İngiltere, PİSA'da Türkiye'den 22 puan yukarıdayken 20 milyar sterlin (87 milyar TL) zarara uğruyorsa, 49'uncu sıradaki Türkiye'nin zararı nedir hiç düşündünüz mü?

(İliştiri: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme programı olan PİSA'da Türkiye, matematik konusunda -ne acıdır ki- kan kaybetti.)

Ve şu gerçeği de görmemiz gerekiyor:

Yıllık cari açığımız 2016 yılında 32 milyar dolar olarak hesaplandı. Buna ilaveten: Açlık sınırı: 1,518 TL. Yoksulluk sınırı: 4, 945 TL. Asgari ücret: 1.404 TL.

Halk giderek yoksullaşıyor !

Mesela, Fransa ve İtalya ile potansiyelimiz aynı. Şartlarımız eşit ama ekonomilerimiz arasında uçurum var. Fransa GSMH: (Gayri safi millî hâsıla) 2,8 trilyon dolar. İtalya GSMH: 2,2 trilyon dolar, Türkiye ise sadece GSMH: 800 milyar dolar...

Matematik kullanılabilseydi Türkiye böyle olur muydu?

Matematik eğitiminde belli seviyeye getiremediğimiz her bir birey; olayları analiz etmekte, birbirleri ile ilişkilendirmekte, yorumlamakta ulaşabileceği seviyenin altında kalır. Doğal olarak da ülke ekonomisine, dolayısıyla da ülke geleceği için büyük bir zarar demektir bu."

Ve Yesevî...

Değerli okuyucum; Sevgi dergisi Yesevî'nin Ağustos sayısı yine ilginçliklerle dolu.

Erdoğan Aslıyüce'nin, "İskenderun'un Kurtuluşu", İsmail Tokalak'ın, "15 Temmuz ve Türkiye", Süheyl Başaran'ın, "Muhasaralar ve Konstantinopolis", Hüdavendigâr Onur'un, "Dr. Yusuf Gedikliyle Kutadgu Bilig Kitabı Hakkında Görüşme", "Türksoy'dan Prof. Dr. Musa Yıldız'a "Türk Cumhuriyetleri 25. Yıl Madalyası", "Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ahmet Yesevi" Konferansı", Macit Sağır'ın, "Edirne Sarayiçi'de Sarı Fırtına Esti", Ahmet Özdemir'in, "Erdoğan Aslıyüce ve Sarı Saltuk",Burhan Akgün'ün, "Ulu Hakan'ın Azim Hataları ve Kayıplarımız", Mehmet Sayan'ın "410 Numaralı Oda", "164. Yesevî Dostları Kahvaltısı", "Recep Arslan'ın "Ruh ve Vatan", Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Cerrahoğlu'nun, "Karadeniz'de Göç Hareketleri", Dr. Yusuf Gedikli'nin, Malkoçoğlu kişi adının kökeni ve anlamı", Prof. Dr. Hasan Onat'ın, "Yeni Bir İslam Medeniyeti için Maturidi ve Maturidiliğin Önemi", Seyhan Emen Çağlar'ın, "Azerbaycan Elçisinin Kurtuluş Savaşı Hatıraları", Osman Aytekin'in, "Renklerin Başbuğu", Buğra Süme'nin, "Aslan, Sincap", Oraz Yağmur'un "Ağlamayan Yalnızlık" yazıları okunmalı.

Esen kalın efendim...