Matrix'i görmek: Hangi hap; Seçimini yap!

Avucunda tuttuğu biri kırmızı, diğeri mavi renkteki hapları Neo'ya uzatıp soruyordu;

"Eminim kendini tavşan deliğine düşmüş Alice gibi hissediyorsundur. Sende gördüklerini kabullenen birinin gözleri var."

Wachowski kardeşlerin ünlü filmi Matrix'de filmin kahramanı ya uyumayı, uyutulmayı, aldatılmayı kabul ettiren mavi hapı içecek ve yalanlarla dolu büyülü dünyada yaşamayı sürdürecekti, ya da hakikatin mücadele dolu dünyasına uyanmak için kırmızı hapı tercih edecekti...

Hakikatin bekçisi Morpheus devam ediyordu:

"(...) Dokunamadığın, göremediğin bir hapishanedesin, beyninin içi bir hapishane... Bu senin son şansın; Mavi hapı alırsan bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın... Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil..."

***

Hakikat hapı;

Bir ölçek insan ve vatan sevgisi,

Bir ölçek çevre, her türlü canlının yaşam hakkına saygı,

Bir ölçek barış, bilim, akıl ve bolca vicdan,

Bir ölçek empati, saygı, hoşgörü,

Samimiyet, olduğu gibi görünmek, bir ölçek vefa,

Bolca muhakeme, çoğulculuk ile yoğrulmuş kırmızı bir hap...

Bu son şansınızdır artık...

Anayasa değişikliği için önünüze koyulan iki haptan birini tercih edeceksiniz.

Mavi hapı tercih ederseniz, yattığınız derin uykudan uyanmak istemiyorsunuz demektir!

Yolsuzluğun, adaletsizliğin, haksızlığın, cehaletin, fakirliğin bir kene gibi memlekete yapıştığı yılları görmezden gelip, uyumaya devam edersiniz.

AKP'nin mavi hapının müdavimleri var;

İş adamları, bürokratlar, siyasetçiler, gazeteciler, aydın geçinenler, anlı şanlı; doktorlar, hukukçular, sanatçılar, futbolcular...

Hepsi mavi hapın esiri...

Mavi hapın harcında esaret var...

İş birliği var, unutkanlık, vurdumduymazlık, bencillik...

Ego, kibir, cehalet...

Bolca suskunluk.

Altın tozu var içinde; ihaleler, özelleştirmeler, çeşitli ödenekler...

Rant hapıdır aynı zamanda; yuttuğunda kıyağın her türlüsü;

Kanunla koyulan ayrıcalıklar, yasa ile çekilen peşkeş, devlet koruması!

İmarın her türlüsü; yeşile, bitkiye, hayvana, canlının her türlüsüne saygısızlık...

Bencillik bolca, riyakarlık, yalakalık...

Mavi hap bağımlılık yapar;

körleştirir, köleleştirir, aklını vicdanını hapseder...

Acıma duygun, vefa duygun kalmaz;

varlığını borçlu olduğun insanlara seni düşman eder!

Mavi hap;

molekülünde her türlü adaletsizliğin çığlıkları var;

gelirde adaletsizlik, eğitimde, sağlıkta, okulda, iş yerinde...

Madende, inşaatta, gecekonduda, plazalarda...

Adaletsizlik!

Unutkanlığı artıran bir hap;

gazeteciler içeride, FETÖ'nün siyasi ayakları dışarda mesela,

17-25 Aralık'ta ortaya saçılanları hatırlayan var mı?!

İlkesizlik de var harcında;

Balyoz ve Ergenekon'da silah arkadaşlarını yüz üstü bırakanlar...

Yalanlar, yalanlar, yalanlar...

Sorumlusu olduğu hiçbir acıdan pişmanlık duymayanlar,

Bir dönem ortak, bir dönem düşman olanlar...

Ah, o Mavi hap yok mu?

İktidarı eleştirenleri aynı sepete attıran. Kimine FETÖ'cü, kimine bölücü yaftası...

***

Biz doğrunun peşindeyiz, gerçeğin izinde...

Doğarken anamızın sütüne karışmış hakikat hapı...

Başkasını yutmayız, yutamayız...

Biz milyonlarcayız...

Hatırla;

Padişah ihanet ve esaretin bileşimi emperyalist hapı yuttuğunda;

Mustafa Kemal hapı yutmayanlardan bir ordu kurdu...

Unutma;

Referandumda yine koyacaklar önümüze;

Hayır Kırmızı, Evet Mavi...