McCain: Putin, IŞİD'den daha tehlikeli

ABD'li Cumhuriyetçi senatör John McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin ve dünyanın güvenliğine IŞİD'den daha fazla tehlike arz ettiğini savundu

Avustralya'nın Canberra kentindeki bir güvenlik toplantısına katılmak için ülkeyi ziyaret eden McCain, Avustralya Yayın Kuruluşu'nun '7:30 Raporu' adlı programına mülakat verdi.

'RUSLAR KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK ZORLUK'

Mülakatta 'cihatçı radikallerin çok büyük zarar verebileceğinin doğru olduğunu ancak Rusya'nın geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ederek demokrasiyi tehlikeye attığını' savunan McCain "Ben Rusların karşılaştığımız en büyük zorluk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin suçlamalarının reddeden Rusya, diğer devletlerin içişlerine karışma niyetinde olmadığını defalarca yineledi.

Geçen hafta ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Basın Sekreteri Nikolay Lakhonin 'Rusya karşıtı histerinin yayılmasını' kınamış ve ABD yönetimi ile ülkedeki ana akım medyanın Rusya'yı 'dış düşman güç' olarak algılayarak 'birbirlerini zombileştirdiğini' söylemişti.

'FRANSA'DAKİ SEÇİMLERİN SONUÇLARINA ETKİ ETMEYİ DENEDİLER'

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McCain, Rusya'nın ABD seçimlerinin sonuçlarını değiştirmede başarılı olduğunu dair bir kanıt görmediğini kabul etse de Rusya'nın bunun denediğini ve başka ülkelerdeki seçimleri de değiştirmeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 gün önce gerçekleşen ve medyanın hemen Rusya'yı suçlu ilan ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kampanyasına yönelik siber saldırıya atıf yapan McCain, "Fransa seçimlerinin sonuçlarına etki etmeyi denediler" dedi.

'PUTİN, LE PEN'İ DESTEKLESEYDİ HERKES ORTALIĞI VELVELEYE VERİRDİ'

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Diğer taraftan eski ABD Başkanı Barack Obama yayınladığı bir videoyla resmi olarak Macron'u desteklediğini açıklamıştı.

Sputnik'e konuşan Fransa'daki Cumhuriyetçi Parti milletvekili Thierry Mariani videonun siyasetteki 'çifte standartı' ortaya serdiğini söyledi.

Mairani "Bir an için Putin'in Marine Le Pen'i desteklediğini ilan ettiğini düşünün. Herkes ortalığı velveleye verirdi" dğerlendirmesini yaptı.

'PUTİN'E KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'

Röportajda ABD'nin Rusya'nın 'seçimlere müdahale' girişimine yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiğini savunan McCain "Geçen kasımdaki seçimlerden beri Vladimir Putin'in seçimimizin sonucunu değiştirme girişimine karşı hiçbir şey yapmadık. Tebrikler, Putin. Buna hiç yanıt veremedik. Umarım Senato'daki aranın ardından, Rusya'ya yaptırım kanunlarını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan MCcain, Rusya'ya yönelik bu suçlamaları yöneltse de Carnegie Mellon Üniversitesi'nden siyaset araştırmacısı Dov Levin'in yaptığı araştırmaya göre, ABD, 1946 ile 2000 yılları arasında 81 kez diğer ülkelerin başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalıştı.

Üstelik bu rakama ABD'nin darbelere verdiği destekler ve diğer rejim değişkliği çabaları da dahil değil.