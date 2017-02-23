Mccain'den PYD/PKK'ya silah sözü

ABD basını, geçtiğimiz günlerde Ankara’yı ziyaret eden John McCain’in hafta sonunda “ABD’li subaylar ve PKK'lılar ile görüşmek üzere Suriye’ye gizli bir seyahat yaptığını” yazdı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Trump Yönetiminin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmeler yaptığı bir sırada “McCain, Suriye’ye gizli bir seyahat yaptığına" dikkat çekti.

WSJ, ABD’li yetkililere göre, "Senatör McCain, geçen hafta sonunda PKK ile görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyine seyahat etti” diye yazdı.

Bu arada Rus medya kuruluşu Sputnik'e konuşan sözde komutan bir Peşmerge ise, "John McCain, Rakka operasyonu kapsamında görev alan ve bizlere danışmanlık yapan ABD askerlerini ziyaret etmek, onlara moral vermek ve bizlerle görüşmek amacıyla Ayn-el Arab(Kobani) güneyine yani Rakka'nın kuzeyine geldi” şeklinde konuştu.

“Senatör ABD'ye ait askeri bir helikopterleaKobani güneyindeki Gerapışk köyü yakınlarındaki ABD askerlerine ait üsse geldi. Gelişi öncesi bize de haber verildi” diyen Peşmerge McCain’in kendileriyle görüşmesinde ABD'den daha çok silah, özellikle ağır silahlar istediklerini belirterek “Kendileri de destek vereceklerinin sözünü verdi” iddiasında bulundu.