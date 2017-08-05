Mcgurk YPG/PKK sorusuna yanıt veremedi

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yakınlığı ile bilinen ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD'de yaptığı basın toplantısında YPG/PKK ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap veremedi.

ABD'nin IŞİD'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar IŞİD militanı kaldığını açıkladı.

McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında IŞİD'a karşı yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Tahmini olarak Rakka'da 2000 kadar IŞİD militanının kaldığını kaydeden McGurk, "IŞİD bugün Rakka'da kalan her bölge ve kendi hayatları için savaşıyor. Tahminlerimize göre Rakka'da 2000 kadar IŞİD militanı bulunuyor." dedi.

IŞİD'ın 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

McGurk, IŞİD'tan geri alınan bölgelerin yaklaşık olarak 20 bin kilometrekarelik bölümünün ise son 6 ay içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

IŞİD'a karşı yürütülen operasyonlar dahilinde Musul'un kampanyasının sona erdiğini kaydeden McGurk, Rakka için ise "Şu anda Rakka'nın yüzde 45'lik bölümü temizlendi." ifadesini kullandı.

İSİM DEĞİŞTİRME SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Öte yandan McGurk'a, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas'ın, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiği yönündeki açıklamalarını hatırlatıldı.

McGurk'a "İsim değiştirilmesi sizin fikriniz miydi?" şeklinde yönetilen soru cevapsız kaldı. McGurk soruya doğrudan cevap vermek yerine, "Suriye Demokratik Güçleri"nin oluşum sürecini anlattı.