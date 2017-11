MDM ödülleri sahiplerini buldu

Milli Düşünce Merkezi'nin tertip ettiği roman, senaryo ve serbest hikaye kategorili yarışmanın ödülleri sahiplerine verildi.

Milli Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Türk Edebiyatı Vakfı Vakfı, Panama Yayınları ve İLESAM tarafından düzenlenen Rauf Denktaş temalı roman, Türk milletinin yaşadığı göç, kırgın ve sürgün temalı belgesel senaryo ve serbest hikaye kategorisinde yapılan yarışmada kazanan eser sahiplerine ödülleri verildi. Türk Tarih Kurumu salonunda düzenlenen ödül törenine, CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici’de katıldı.

Tören, Rauf Denktaş’ın hayatını anlatan video gösterisi ile başladı.

Ödül töreninde açılış konuşmasını Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu yaptı. Somuncuoğlu konuşmasında kısaca şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Denktaş’ı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Çünkü onun hürriyet ve istiklal mücadelesinin bir parçasıyız. O; mücahitti, diplomattı, devlet adamıydı, çetin bir müzakereciydi; gençliğinden ölümüne kadar, Kıbrıs Türklüğü için nefes aldı.

Milleti, Allah ihtiyaç göstermesin, ama ne zaman zora düşse, sinesinden, böyle ölümsüzlük şerbeti içmiş müstesna kahramanlar çıkarmaktadır. Onlar için, adalet, hürriyet ve istiklal aşkı her şenden üstündü. Bu tesadüfle izah edilebilir mi? Ben buna Allah’ın lütfu diyorum. Cenabı Hak Türk milletini seviyor. Çünkü Türk milleti hakkı ve adaleti üstün tutuyor ve bunu bütün insanlar için istiyor. Bunun için Türk millet büyük millettir; ulvi millettir.1983’de Kıbrıs Türkleri BM’nin self determinasyon ilkesine dayanarak bağımsızlığını ilan etti. Bu güne kadar batılılar, her türlü entrikayla bu bağımsızlığı yok etmeye çalıştı, ama başaramadı. Bunda, hepimiz biliyoruz ki emeği geçenler çok, ama Rauf Denktaş’ın rolü müstesnadır.

Denktaşlarımız çoktur. Örneklerini: Kırım’da, Sibirya zindanlarından Sovyetleri sarsan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Doğu Türkistan’da Stalin ve Mao’nun ittifakıyla yıkılan Şarki Türkistan İslam Devletinin kahramanları Osman Batur ve İsa Yusuf Alptekin, Azerbaycanlılara Türklüğünü hatırlatan Ebulfeyz Elçibey, Türkiye’de yedi düveli yenen Mustafa Kemal Atatürk ve Türk devlet ve milletini şuurla savunacak nesiller yetiştiren Alparslan Türkeş olarak sayabiliriz. Nur içinde yatsınlar, Allah onlardan razı olsun.”

Açılış konuşmasından sonra ödül takdimine geçildi. Roman ve senaryoda birinciliğe layık eserin bulunamadığı için ikinci ve üçüncülere ödüller verildi.

Ödülleri; Roman dalında ikinci olan eser sahibi Mehmet Necati Demircan’a, İstanbul milletvekili İlhan Kesici, üçüncü olan eser sahibi Gazi Karabulut’a Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Senaryo dalında ikinci olan eser sahibi Nesrin Bardakçı’ya Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, senaryo dalında üçüncü olan eser sahibi Pınar Kaya’ya, İLESAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, hikaye dalında birinci olan eser sahibi Mehmet Akif Erbaş’a Türk Edebiyatı Dergisi Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan, ikinci olan eser sahibi Cevriye Oymak’a Panama Yayınları sahibi İlker Vural, üçüncü olan eser sahibi Mehmet Kütükçüoğlu’na Milli Düşünce Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, mansiyon kazanan Tufan Umut Ersan’a MİSAK Başkanı Prof. Dr. İskender Öksüz ve Suna Taşdemir Dündar’a E. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar verdiler.

FOTOĞRAFLAR VE METİN: HASAN ÇEKİÇ