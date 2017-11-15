MDM ödülleri sahiplerini buluyor

Milli Düşünce Merkezi’nin düzenlediği roman, senaryo ve resim çalışması sahiplerini buluyor.

Milli Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen ödüllü yarışmada sonuçlar belirlendi.

TDAV, Panama Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı ve İLESAM tarafından desteklenen yarışmanın ödülleri 16 Kasım Perşembe günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Rauf Denktaş temalı roman, Türk milletinin yaşadığı göç temalı belgesel senaryosu, serbest hikaye ve Ergenekon temalı yağlıboya kategorisinde ödüllerin dağıtılacağı tören, Ankara’daki Türk Tarih Kurumu Salonu’nda yapılacak.

Saat 14.00’da başlayacağı öğrenilen organizasyona 6 roman, 3 senaryo, 3 hikaye ve 6 resim katıldı.

Roman ve senaryoda birinciliğe layık eser bulunamazken ikinci ve üçüncülere ödüllerinin verileceği öğrenildi.

Roman dalında ikinciye 3500 TL, üçüncüye 3000 TL,

Senaryo dalında ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1500 TL,

Hikaye dalında birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 ve mansiyon olarak (iki adet) 150 TL verilecek.

Programa KKTC’nin Ankara Büyükelçisi, TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, MDM Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, TDAV Başkanı Közhan Yazgan, TEV Başkanı Serhat Kabaklı ve İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın katılması bekleniyor.