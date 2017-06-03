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MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması

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MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması
Daha önceki yıllarda TEOG sınavında 4 bin civarında birinci çıkarken, bu yıl 15-17 bin birinci çıkması ile ortaya atılan iddialara MEB Müsteşarı Tekin'den açıklama geldi.

Eğitim-İş’in TEOG’da yaklaşık 15 bin öğrencinin tam puan alarak birinci olduğunu kaydetmesi ve bu durumun şüphe uyandırdığını belirtmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, açıklama yaptı.

Tekin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, TEOG’un normal yazılılardan bir farkı olmadığını belirterek, “Yani normal ders yazılılarından elde ediliyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor” dedi.

Tekin’in açıklamaları şöyle; “TEOG süreci ile ilgili bazı yanlış anlamalar var kamuoyunda. Bir hususu hatırlatmakta yarar var. Genellikle YGS-YLS merkezi sınavlarla karıştırılıyor. Bu da yanlış anlamalara sebep oluyor. TEOG bir merkezi sınav değil. Bir yerleştirme süreci. Ve bu süreç çocuklarımızın okul notlarından oluşturuluyor. Yani normal ders yazılılarından elde ediliyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor. Tekrar hatırlatalım bu kapsamda yaptığımız sınavların çocuklarımızın normal yazılılarından hiçbir farkı yok. Ders saatinde, kendi sınıfında, işlenilen konulardan normal sınava giriyor çocuklarımız. Bu nedenle herhangi bir yazılıdan ülke genelinde kaç çocuğumuz tam puan alıyorsa burada da benzer sayıda tam puanlar var. Aynı sınıfta birden fazla öğrencinin herhangi bir dersten tam puan alması nasıl tuhaf değilse burada da öyle. Allah hepsinin bahtını açık etsin, yollarını hep başarılarla doldursun. İyi insanlarla karşılaştırsın.”

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