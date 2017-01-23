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MEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalı

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MEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalı
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Koncuk'un paylaştığı bir WhatsApp konuşmasında, AKP'li başkanın bir öğretmeni torpille müdür yardımcısı yapılması için talimat verdiği iddia edildi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, içinde okul müdürlerinin ve MEB görevlilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubu konuşmasındaki diyaloğu yayınladı.

Koncuk'un yayınladığı konuşmada, AKP Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu'nun, Şehit Fehmi Koç İlköğretim Okulu'ndaki bir bayan öğretmenin, Büyükmangıt İlk Öğretim Okulu'na 'müdür yardımcısı' pozisyonunda göreve başlaması için Milli Eğitim Bakanlığı Ceyhan Şube Müdürü Murat Bulut'a talimat veriyor.

Konuşmada, MEB görevlilerinin ve okul müdürlerinin bulunduğu gruba MEB Ceyhan Şube Müdürü Murat Bulut'un telefonundan "Büyükmangıt'ın müdür yardımcılığı için Süleyman Ulu, Şehit Fehmi Koç'taki bayan için birini yollamış Mustafa beyin yanına bende yazısı yazıldı dedim, haberin olsun Müdürüm" yazıldığı görüldü. 

İSMAİL KONCUK'TAN SERT TEPKİ

AKP Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu'dan MEB Ceyhan Şube Müdürü Murat Bulut'a gönderilen torpil mesajına Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'tan da çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Koncuk, "bir WhatsApp kazası daha. Ceyhan AKP Başkanı Süleyman Ulu md. yrd olarak bir okula öğretmen görevlendirmesi istemiş. Emir başüstüne demişler" ifadelerini kullandı.

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