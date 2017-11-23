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MEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotu
MEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kamu spotunda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesi tepkilere neden oldu.
23 Kasım 2017 Perşembe 14:19
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