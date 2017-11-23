MEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kamu spotunda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesi tepkilere neden oldu.