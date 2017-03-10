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MEB’den ‘sosyal medya’ genelgesi

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MEB’den ‘sosyal medya’ genelgesi
MEB'in yayınladığı genelgeye göre, okullarda yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin okulda ders sırasında veya serbest zamanlarda yaptıkları faaliyet, eylem ve durumların kaydedilerek sosyal medyada paylaşılması halinde yasal işlem başlatacak.

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı okulda yapılan etkinlik ya da serbest zamanlarda gerçekleştirilen faaliyet ve eylemlerin internet ortamına ya da sosyal medyada paylaşılması halinde yasal işlem yapacak. MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede, “İl, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanun’a aykırı olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve durumların önüne geçilmesi için önlemler alınacaktır” denildi.

Genelgede, Anayasa’da yer alan kişisel verilerin korunması, çocuk hakları sözleşmesi, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nu gerekçe gösterilerek, “Kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapılacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilecektir” bilgisi yer aldı.

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