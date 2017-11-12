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MEB'nın hazırladığı Türkçe ders kitabında Atatürk'e büyük saygısızlık!

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MEB'nın hazırladığı Türkçe ders kitabında Atatürk'e büyük saygısızlık!
Atatürk'e yapılan saygısızlıkların ardı arkası kesilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabında Ata’ya saygısızlık yapıldı.

5. sınıf Türkçe ders kitabında 10 Kasım için skandal ifadelere yer verildi.

MEB tarafından hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabında da Atatürk’e saygısızlık yapıldı. 61’inci sayfadaki ‘Dersimiz Atatürk’ bölümünde, “Her 10 Kasım sabahı saat 09.05’te, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili Kanal D habere konuşan Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Çakılıp kalıyoruz gibi bir ifade Talim Terbiye Kurulu'nun işini doğru yapmadığını gösterir'' dedi. 

İşte kitapta yer alan o ifadeler:

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