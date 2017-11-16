Meclis Başkanlığı seçiminin tarihi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi 20 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Böylelikle İYİ Parti, kurulduktan sonra ilk kez seçime girmiş olacak.

Genel Kurulda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 3. bölümünün kabul edilmesinin ardından Danışma Kurulu önerisi getirildi.

Kabul edilen öneriye göre, aday bildirme süresi bu akşam gece yarısı sona erecek olan TBMM Başkanlığı için yapılacak seçim, Genel Kurulun 20 Kasım Pazartesi günkü birleşiminde gerçekleştirilecek. TBMM Başkanlığı seçimi için Anayasa'nın öngördüğü çoğunluk sağlanana kadar tüm oylamalar bu birleşimde yapılacak.

PAZARTESİYE ERTELENDİ

Genel Kurulun,17 Kasım Cuma günü çalışma kararı ise kaldırıldı. Öte yandan, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından tasarının 4. bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyon ve hükümetin yerinde olmaması üzerine Buldan, birleşimi 20 Kasım Pazartesi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.