Meclis, nihayet konuya el atıyor

Ekranların en çok tartışılan konusu izdivaç programları. Çoğunluğu “kurgu” olan bu programların çok sayıda kişi tarafından izlenmesi, toplum üzerinde yarattığı tahribatı da yukarılara taşıyor. RTÜK’ün kestiği cezalar, toplum bilimcilerin, televizyon yazarlarının tespitleri ve eleştirileri bu programların bildiğini okumasının önüne geçemiyor. Sonunda konu, TBMM’nin de gündemine geldi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır, televizyon kanallarındaki evlilik programlarına ilişkin çok sayıda şikayet dilekçesi geldiğini söyledi ve “Bu programlarda aile bütünlüğünü bozan unsurlar var. Hukuka, kadın haklarına ve ahlaka aykırı yayınlar var. Meclise ulaşan dilekçelerle bu konuda inceleme yapma zarureti doğdu” dedi. Satır’ın dikkat çektiği sakıncaların başında genç kızların manavdan portakal alınır gibi seçilmesi, ruh hastalarının cirit atması da var. Yani, köklü çözüm şart.