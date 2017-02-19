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Meclis, yabancılara KDV'siz ev ve iş yeri için çalışacak!

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Meclis, yabancılara KDV'siz ev ve iş yeri için çalışacak!
TBMM önümüzdeki hafta, yabancılara imtiyaz içeren "torba kanun teklifi" için mesai yapacak. Buna göre yabancılar konut ve iş yeri satışında KDV'den muaf tutulacak.

TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklif, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi önemli konularda düzenlemeler içeriyor.

Teklife göre, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiriliyor.

İş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı KDV'den istisna olacak.

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