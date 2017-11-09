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Meclis'e uyuşturucu komisyonu

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Meclis'e uyuşturucu komisyonu
Uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak.

TBMM’de uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar’a göre, Anayasa ve  İçtüzük’ün ilgili maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılacak. Araştırmayı yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi ise başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Kurulacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek. 

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