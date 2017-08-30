Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Meclis'te 'Atatürk' tartışması
Meclis'te 'Atatürk' tartışması
TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda Atatürk ve silah arkadaşlarının anılmaması krize neden oldu. CHP'li vekiller tepki gösterdi.
30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:41
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Müzik Öğretmeni Şentürk'ten Eren Bülbül'e duygulandıran şarkı
PKK Diyarbakır'da sivilleri katletti
İstanbul'da şiddetli yağış
Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi
"Passat mı çekeyim yanlarına"
MHP Manisa'da 549 istifa
Arakan'da son 3 günde 2-3 bin Müslüman katledildi
Filiz Aker'in abisinden şok açıklamalar
Koray Aydın yeni partinin ismini açıkladı
Usta yazar Muzaffer İzgü böyle uğurlandı
Vatan Şaşmaz'ın işte son görüntüleri!
Vatan Şaşmaz’ın son mesajı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 30 08 2017
"Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra..."
Siyasi boşluk ve yeni parti!
Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Filiz Aker’in ailesinin suç sicili kabarık
Gizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım hazırlandı
Erdoğan ile Bahçeli'nin, Akşener stratejisi!
Hangi yüzle kutlayacaklarını bilmiyorlardır belki...
Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!
Hava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!
ABD'de Erdoğan'ın korumaları dahil 19 kişi için dava açılacak
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 30 08 2017
"Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra..."
Siyasi boşluk ve yeni parti!
Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Filiz Aker’in ailesinin suç sicili kabarık
Gizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım hazırlandı
Erdoğan ile Bahçeli'nin, Akşener stratejisi!
Hangi yüzle kutlayacaklarını bilmiyorlardır belki...
Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!
Hava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!
ABD'de Erdoğan'ın korumaları dahil 19 kişi için dava açılacak
Atatürk 30 Ağustos'u anlatıyor
Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!
Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.