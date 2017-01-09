Meclis'te başkanlık sistemi kapışması!

AKP ve MHP’nin destek verdiği anayasa değişikliği teklifine karşı CHP sert muhalefet yaparak Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesini engellemeye çalışıyor.

Bilun Çelik - ANKARA

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin ikinci maratonu, dün TBMM Genel Kurulu’nda başladı. Anayasa Komisyonundaki müzakereleri 10 gün süren 18 maddelik teklif, ikinci maratonda Genel Kurulda ele alınıyor. Teklif TBMM Anayasa Komisyonu’ndan 9 gün süren müzakereler sonucu geçmişti. Dünkü görüşmelerde AKP ve MHP’nin destek verdiği teklife karşı CHP sert muhalefet yaparken, HDP’nin de eski ‘çözüm’ ortağı AKP ile pazarlık payını artırmak için çaba göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Teklifler üzerinde ilk konuşmayı AKP adına Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptı. Turan, “Şimdiye kadar birçok anayasa değişikliği görüşmesi yapıldı, yeni bir OHAL varmış gibi usül tartışması gibi söylemler doğru değil. İç tüzüğe bakacağız, karar vereceğiz. Biz 18 maddelik teklife karşıyız, oyunlarla Meclis’i ele geçirmek istiyoruz diyorsanız biz soğukkanlılıkla gayret edeceğiz. Söz vermek veya vermemek başkanın takdirindedir. Başkan anayasa değişikliği görüşüleceği için bunu uygun görmediğini söyledi” dedi. Turan’ın ardından kürsüye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çıktı.

Boş kağıda imza

Altay şöyle konuştu, “Sayın Turan sen önce boş kağıda attığın imzaya bak, o teklif 15Temmuz’da imza attığın parlamentoyu ortadan kaldırıyor, o imzana sahip çık önce. AKP’nin kurulduğu 2000’den beri 2000-2012’nin son ayına kadar bütün vesikalarına bakın, programına bakın her vesilede parlamenter sisteme övgü vardır. Şimdi başınıza taş mı düştü de 10 sene sonra bu parlamentoyu yok etmek istiyorsunuz. Türkiye’de bu anayasayla ilgili ne yaparsanız yapın ortada 12 Eylül hukuku varken Türkiye’ye demokrasi zaten yerleşmez. Bu Meclis’teki 4 parti bombalar yağarken buraya sahip çıkıyor, şimdi bundan vazgeçtiğini söylüyorsa ahlaklı şekilde ortaya koysun.” MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “MHP’li vekiller olarak bu metne imza atmadık ancak bu değişiklik teklifine ilişkin ilk teklifler sayın Genel Başkanımıza iletildikten sonra yapılan görüşmeler sonrası metin oluşturulmuştur. Ana muhalefet partisinin sorumluluğu yerine getirilmek yerine peşin peşin karşı çıkarak tutumunu baştan ilan etti” diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise, “Toplantı eksik katılımla yapılıyor. Eş Genel Başkanımız Demirtaş’ın gönderdiği dilekçeyi okuyorum: Meclis’in 11 vekilinin hakkı, oy kullanma hakkı gasp edilmişken bu görüşme hukuka aykırı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’tan ‘oy’ dilekçesi

Bu arada, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, anayasa değişiklik görüşmelerinde kendisi ve tutuklu arkadaşları için oy kullanmak üzere dilekçe ile başvuruda bulundu. Demirtaş gönderdiği dilekçede, “Anayasa değişikliği görüşmelerinde benim ve tutuklu bulunan diğer 10 milletvekili arkadaşımın her oylamada gizli oy kullanma hakkı vardır” dedi. Önceki gün de HDP’nin cezaevlerinde bulanan milletvekilleri, Meclis Başkanlığı’na önerge göndererek Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin durdurulmasını istemişti. Tutuklu bulundukları için görüşmelere katılamayacaklarını ifade eden vekiller, bu durumun Anayasa’ya ve iç tüzüğe aykırı olduğunu ifade etmişti.