Meclis'te CHP-MHP kavgası

Meclis'te Anayasa maddelerinin oylaması devam ederken, CHP ile MHP arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP'li Akçay'ın sözlerine "“Erdoğan'ın önünde diz çökecek bir Meclis olamaz" diyerek cevap verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP ve MHP arasında “erken seçim” ve “başkanlık” atışması yaşandı. Genel Kurul’da, CHP’nin “Kaynağı belirsiz para girişlerinin araştırılması" gerekçesiyle verdiği grup önerisi görüşülüyor.

“DİBİ GÖRÜNMEDİK SUDAN İÇMEYİZ”

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın konuşmasından sonra söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Biz MHP’yiz, utanacağımız hiçbir işe girmeyiz. Dibi görünmedik sudan içmeyiz. Çürük köprülerden geçmeyiz. Sorumluluğumuzu almasını biliriz. Siz ana muhalefet partisi olarak üzerinize düşen sorumluluğu almaktan kaçındınız. Bu sistem karma bir sistemdir. Adına da Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz. Burada bir kelime oyunu, saklama gizleme yok ki. Başkanlık diyorsanız siz öyle deyin, Cumhurbaşkanı demek zaten başkan kavramını da içeriyor” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKECEK BİR MECLİS OLAMAZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Bu Meclis kılıf bulma yeri değildir. Fiili durumları insanların bireysel taleplerini, siyasi ihtiraslarını tatmin etme… Bu Meclis Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde diz çökecek bir Meclis olamaz. Şu isteniyorsa, Türkiye bir büyük açık cezaevi olsun, bu açık cezaevinin bütün anahtarları bir halkaya dizilsin, bir kişinin eline verilsin deniyorsa, bu başkanlık olmaz, bu baş gardiyanlık olur” diye konuştu.

“GÖZLERİNİZ TEKLİFİ OKUMUYOR MU”

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Gözleriniz teklifi okumuyor mu, ne yazıyor teklifte, Cumhurbaşkanlığı sistemi yazmıyor mu, sistemin adı belli, Cumhurbaşkanlığı sistemi” değerlendirmesini yaptı.

“SEÇMENİZ SİZİ BURAYA MI YOLLAR, UZAYA MI YOLLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Biz bir ana muhalefet partisi olarak hele hele bugünkü konjonktürde seçime her zaman hazırız, bugün 10 kat daha hazırız. Metin ortada, giderseniz erken seçime, geçersiniz seçmenin karşısına. Bu şartlar altında seçmeniz sizi buraya mı yollar, uzaya mı yollar onu hep beraber görürüz” diye konuştu.