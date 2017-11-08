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Meclis'te 'Cin Ali' tartışmaları

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Meclis'te 'Cin Ali' tartışmaları
Meclis'te görüşülen torba tasarıyla ilgili söz alan CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın Paradise Papers belgelerinden bahsederken kullandığı 'Cin Ali' sözleri tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın, “Paradise Papers” isimli belgelerde, Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu ve akrabalarının da şirketleri olduğuna ilişkin haberleri değerlendirirken kullandığı “Cin Ali” sözü tartışmaya neden oldu. 

“Gemi alırken vergi sıfır, ÖTV sıfır, bütün vergiler sadece yüzde 1, daha üste çıkmıyor ama bu geminin kazancını vergilendirirken Malta’yı tercih ediyorsunuz" diyen Balbay'ın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sormak istiyorum, hangi yüzle vergi düzenlemesi yapıyorsunuz siz bugün? Hangi yüzle ‘Halktan alacağımız verginin şu kadarını azalttık, şu kadarını çoğalttık’ diyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bugün Sayın Başbakan işte övünerek de anlatıyor, ‘Bunun yasa dışı bir yanı yok’ diyor. Buradan sözüm Anadolu evlatlarına; bir baltaya sap olmak için yıllarca uğraşacağınıza Malta’da hesap sahibi olun. Tabii, babanızın da bunun için ‘Cin Ali’ olması gerekiyor” dedi.

AKP’DEN İTİRAZ

Balbay’ın “Cin Ali” sözü Genel Kurul’da gerilime neden oldu. AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “Kime diyorsun sen ‘Cin Ali’ diye ya? Ayıp bir şey ya, ne diyorsun ya. Düzeltsin, ‘Cin Ali’ diye kimi kastettiğini söylesin” diye tepki gösterirken, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın “Konuşabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin Başbakanına bir şekilde ismini farklı şekilde arz ederek hakaret etme hakkınız yok sizin” dedi. Bunun üzerine CHP Kocaeli Mİlletvekili Haydar Akar, “Başbakan demedi ki” diyerek itiraz etti. Balbay ise “Şu anda Sayın Başbakanın ve aile evradının bütün üyelerinin Malta’da cennet adası yaratmış olmasını ben bu toplum adına yadırgadığımı tekrar sizlerle paylaşıyorum. Birazcık utanmanız varsa bir düşünün” dedi. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE RET

Konuşmaların ardından HDP’nin, “Malta Belgeleri adıyla yayımlanan belgelerin işaret ettiği finansal menfaat ilişkilerine yönelik” araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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