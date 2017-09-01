Meclis'te fiskos krizi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te 15 Temmuz saldırısı sırasında zarar gören bölümlerin onarımı sırasında kulislerin de yenilenmesini istedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te 15 Temmuz saldırısı sırasında zarar gören bölümlerin onarımı sırasında kulislerin de yenilenmesini istedi. Kulislerde, bombalamadan zarar görmeyen bölümler de değiştirildi. Bunun için 2 kulis de baştan sona yenilendi. Alçı tavanlar, özel aydınlatmalar ve dev aynalarla kulis daha çok bir otel lobisini anımsatır hale getirildi. Başkan Kahraman, “5 yıldızlı otel gibi olacak” dediği kulislerde milletvekillerinin rahatı için koltukların da değiştirilmesini istedi. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Meclis’in koyu yeşil renkli, deri kaplı küçük koltukları ve kanepeleri yerine tay tüyü kaplı koltuk ve geniş kanepeler getirildi. Küçük oturma grupları yerine geniş oturma grupları oluşturuldu. Bunların ortasına da büyük beyaz lake sehpalar yerleştirildi.





Bu değişiklik önce milletvekillerini memnun etti. Renklerin özellikle yumuşatılmasından hoşnut olan milletvekilleri, bir süre sonra oturma düzeninin olumsuz etkilerini yaşamaya başladı. Büyük oturma gruplarında geniş halkalar halinde oturmak zorunda kalan vekiller, çoğunlukla hem diğer vekillerle hem de ziyaretçileriyle birlikte otururken, başka gruplarla da yan yana geldi. Büyük oturma düzeni nedeniyle kulisin özelliği olan fısıltıyla konuşma tarihe karıştı. Milletvekilleri konuşurken seslerini yükseltmek zorunda kaldı. Bu da mahremiyeti tamamen ortadan kaldırdı. Kuliste “kulis” yapamaz hale gelen vekiller, Meclis yetkililerinden bunun düzeltilmesini istedi.



İktidar ve muhalefet kulisinde yaşanan bu sıkıntı, Meclis’in geçmişinden gelen bir formülle çözüldü. Füreya Koral’ın 1959’da yeni Meclis binası için atölyesindeki öğrencileriyle birlikte özel olarak tasarladığı küçük seramik kaplı sehpalar, depolardan çıkarıldı. Onarılan ve temizlenen sehpalar, iktidar kulisinde büyük sehpalarla değiştirildi. Meclis’te halen 200 dolayında Füreya Koral ve öğrencilerinin imzası olan seramik sehpa bulunuyor. Bunlar, modern dekorasyonların öne çıkması sonrasında depoya kaldırılmıştı.



