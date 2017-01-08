Meclis'te gündem başkanlık sistemi

AKP'nin, MHP'nin desteğiyle komisyondan kavga dövüş geçirdiği yeni anayasa taslağı, bugün TBMM'de görüşülmeye başlanıyor. Teklif, partili cumhurbaşkanlığı adıyla başkanlık sistemini amaçlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 11 Ekim'de yaptığı, "Karşımızda 2 alternatif yol vardır. Biri bizim için de en doğru olanı Sayın Cumhurbaşkanının yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir. Bu olmayacaksa, ikinci yol fiili duruma hukuki yol aranmasıdır. AKP bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle birlikte TBMM'ye getirmelidir" açıklamayla ortaya çıkan yeni anayasa teklifi, bugünden itibaren Türkiye ve Meclis'te gündemine geliyor.

5 GÜNDE KABUL OLDU

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşmelerine geçen yıl 26 Aralık'ta başlanan ve AKP'li 316 milletvekilinin imzası bulunan anayasa değişikliği teklifi, CHP'nin sert muhalefetine rağmen 30 Aralık'ta kabul edildi. Daha önce 21 madde olarak belirlenen Anayasa değişikliği teklifi özellilkle AKP içindeki eleştiriler üzerine 3 maddenin çıkarılmasıyla 18 maddeye düştü. TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı. Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

AKP'LİLER YÖNETECEK

Partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa teklifi görüşmeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlıyor. Genel Kurul, bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar hafta sonları da dahil aralıksız anayasa mesaisi yapacak. Görüşmelerin 15 gün sürmesi bekleniyor. TBMM'ye salı günleri grup toplantı zamanları hariç görüşmeler tamamlanıncaya kadar görevliler hariç geçici ve daimi giriş kart sahipleri ve ziyaretçi alınmayacak. Genel Kurulu, ilk hafta Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, ikinci hafta ise yine AKP'li olan Başkanvekili Ahmet Aydın yönetecek. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul'da 2 defa görüşülüyor. Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün. Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak. Meclis'te AKP'nin 317, MHP'nin 39 milletvekili bulunuyor. Oylama gizli oyla yapılacak. Pek çok maddesinde değişiklik yapılan teklif devletin ve yürütmenin başının Cumhurbaşkanı olmasını, başbakanlık makamının tarihe karışmasını, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Kasım 2019'da yapılmasını öngörüyor.