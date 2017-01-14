Kıbrıs elden gidiyor... Güneydoğu'dan Suriye'den her gün onlarca şehit haberi geliyor... Güvenliğimiz için bulunduğumuz Başika'dan askerimizin çekilmesi an meselesi... Hangi gün hangi şehrimizde canlı bomba patlayacak, bombalı saldırı olacak diye hop oturup hop kalkıyoruz. Doları, Euro'yu tutabilene aşk olsun!..

Neyi tartışıyoruz?..

Meclis'te kim kimi ısırdı!.. Hem de giderek büyüyor ısırık tartışması!..

Bir elinde cımbız bir elinde ayna misali!..

El Bab gerçekleri kimin umurunda?.. Ya Kıbrıs!.. "Yes be annem" modunda devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'den Ankara'ya "Başbakan Binali Yıldırım da mutlaka buraya gelsin" diye haber yolluyor. Saray'dan R.Erdoğan karşı çıkıyor. "Hayır. Binali Yıldırım Meclis'te anayasa değişiklik paketi oylamasının başında duracak" diye talimat veriyor. "Cenevre'ye gidecek misiniz" diye soran gazetecilere de Başbakan Meclis'te "hayır, burada daha önemli işlerimiz var" diye çıkışıyor.

En önemli iş!.. Meclis'ten geçirilirken, hanımların bile dövülmekten imtina edilmediği, Cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık anayasası...

Diğer yanda;

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıktan itiraf etmek zorunda kaldığı Suriye politikasındaki yanlışlığın bedelini kim ödüyor? Vatanın kahraman evlatları; Mehmetçikler...

Sadece PKK/YPG'ye karşı mı? Hayır!.. Diğer ABD manivelası IŞİD'e karşı mücadele ederken de... Şimdi şu fotoğrafa dikkatle bakın!..

Bu kare El Bab civarında çekildi. Kahraman Mehmetçiklerimizin geberttiği kahpe IŞİD militanının ayağındaki botlara iyi bakın. Bu botları sadece ABD özel kuvvet mensupları giyiyor. Bölgedeki askeri kaynaklarım, IŞİD militanlarının sadece silah ve mühimmat değil tepeden tırnağa ABD tarafından donatıldığına dikkat çekiyor. "Vurup öldürdüğümüz hemen hemen çoğu IŞİD militanının ayaklarında sadece ABD özel kuvvetlerinin giydiği bu özel botlar var" diyorlar.

Şimdi bu kareyi bir kenara bırakalım...Yurt içine dönelim;

İstihbarat raporlarına göre; kahpe katil sürüsü PKK'nın Mart ayına yönelik ağır eylem hazırlıkları devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de terör örgütlerinin kökünün kazınması için yaptığı büyük hazırlıklar var. Askeri kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre; Nisan ayında başta Kandil gibi, Afrin gibi merkezlere kara harekatı için Bolu ve Kayseri komando hazır hale getiriliyor. Fakat tam bu noktada askerin de çok kaygılı olduğu bir hususa parmak basmak isterim. Sınır ötesi askeri operasyonlara referandum sandığı tarihinin denk düşürülmesi. OHAL şartlarını tartışırken, savaş şartlarında sandık başına gitmek!.. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekillerinden gelen "MHP tabanı çok tepkili. Referandumdan beklediğimiz sonuç çıkmayabilir" uyarılarını "merak etmeyin çok değişik stratejiler izleyeceğiz" diyerek yatıştırmıştı!..

Yanlış anlamayın!.. Bu satırları Kandil'e, Afrin'e operasyon düzenlenmesin diye yazmıyorum. Tam tersine kahpelerin kökü nerede kazınması gerekiyorsa oraya gitmekte bir an bile tereddüt edilmesin. Biz yıllardır Kandil Kandil diye bağırırken, birileri çözüm süreci diye Kandil'dekilerin paçalarını yalıyordu!..

Derdim; Türk milletinin gerçekleri bilmesi. Tuzağa düşürülmemesi. Çünkü olan gariban Türk evlatlarına oluyor. Yayla tosunları ihalelerde küplerini doldururken, Mehmetçik can veriyor!.. Sonra da analar ağlamasın diye kahpelerle çözüm masaları kuruluyor.

Meramımı biraz daha açık edebilmek adına bir de şu fotoğraf karesine bakın:

Fotoğraf, El Bab'dan. Kahraman Türk askeri, kendi imkanları ile tüpte yemek yapıp, çay pişiriyor. Bir soluk alıp karnını doyurduktan sonra, IŞİD'li kahpelerle çarpışmaya gidecek. Fırat Kalkanı operasyonu 5'inci ayını bitirecek neredeyse. Meclis'te mebuslar kim kimi ısırdı tartışması yaparken cephede durum aynen böyle!..

Haa!.. Bir de, şu Meclis'te Başbakan Binali Yıldırım'ın muhalefet kulisine gelip CHP'liler ile çay içme muhabbeti var. Kars kazı muhabbeti yapmışlar, daha sonra da hep beraber Kars kazı yeme konusunda anlaşmışlar!.. Kars kazı, muhteremleri keser mi?.. Benim bildiğim, hatırlı bir Azerbaycanlı dostları AKP'den 10 vekile kış aylarında düzenli olarak Azerbaycan'dan kaz getiriyor. Isırıkçılar ağızlarının tadını biliyor. Sofralarına bir parça Kars kazı bir parça da Azerbaycan kazı koysunlar... Ohh ne ala!..

Mehmetçik cephede taş pişirip yesin.

Bir elinde cımbız bir elinde ayna.

Umurunda mı dünya.

Ey milletim!.. Onlar alışmış kaz etine!.. Şimdi şu yukarıdaki Mehmetçiğimizin fotoğrafına bir daha bakın. Nisan ayına denk gelecek bütün stratejik hamleleri bugünden düşünmeye başlayın!..